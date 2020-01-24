Кремль определится с полномочиями Козака и Мединского до 27 января

Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, получивших новые посты в администрации президента России после отставки правительства, будут распределены не позднее 27 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что произошли назначения в администрации… Сегодня до конца дня или в понедельник будут подписаны [документы] по обязанностям», — заявил Песков журналистам.

Таким образом, пообещал он, Кремль проинформирует, что войдет в обязанности Козака и Мединского. «Понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался (Андрей) Белоусов», — отметил Песков.

24 января президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского своим помощником, бывшего вице-премьера Дмитрия Козака — замглавы своей администрации. Максим Орешкин, занимавший ранее пост министра экономического развития, также стал помощником президента.