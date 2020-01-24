Авиакомпания «ИрАэро» начала инструктаж для экипажей из-за коронавируса

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Авиакомпания «ИрАэро» не планирует полностью прекращать полеты в Китай, однако усиливает меры профилактики на рейсах в КНР, сообщил РБК пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.

В частности, на маршрутах в китайские города Маньчжурию и Харбин с членами экипажа проводится специальный инструктаж, бортпроводники получают одноразовые перчатки и маски, а в самолетах проводятся дополнительная уборка и дезинфекция.

Накануне авиакомпания S7 также заявила, что получила письмо от Роспотребнадзора. Каких-либо указаний от ведомства в нем не было, лишь общая информация о вирусе, его симптомах, а также просьба оповестить экипажи самолетов, проверить состав аптечек и усилить контроль за уборкой ВС. Все рекомендации были приняты в работу.

Из-за распространения китайского коронавируса власти также усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Россией. У граждан, прибывших из Китая, в аэропортах начали проверять состояние здоровья.