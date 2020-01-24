Политика , 24 янв, 12:39
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Порошенко пришел на допрос по делу о госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о государственной измене, передает «Страна.ua».
Как сообщает корреспондент издания, до прибытия Порошенко у здания Госбюро произошла потасовка. Один из противников экс-президента принес золотой унитаз, символизирующий коррупцию: сторонники Порошенко мужчину вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.
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