При пожаре в частном доме в Томской области погибли 11 человек

Погибли иностранные граждане. В одноэтажном деревянном доме на пилораме жили работники частной лесозаготовительной компании

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В результате пожара в одноэтажном деревянном строении в Томской области погибли 11 человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Пожар в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел ранним утром во вторник, 21 января. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 4:05 по местному времени (0:05 мск). К моменту прибытия первых пожарных здание уже горело целиком, три человека из него выбрались самостоятельно. После ликвидации открытого огня в 6:35 (2:35 мск) спасатели нашли тела 11 человек, их личности устанавливаются. Площадь пожара составила 208 кв. м.

Консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов заявил ТАСС, что пятеро погибших при пожаре были гражданами республики. По предварительным данным, в одноэтажном деревянном доме на пилораме жили 12 работников частной лесозаготовительной компании «Гринвуд».

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации, сгоревшее здание принадлежало частному лицу, однако его сдавали иностранной компании из Китая. Уточняется, что там могли находиться граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как сотрудники МЧС тушат огонь в деревянной постройке.