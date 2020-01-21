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При пожаре в частном доме в Томской области погибли 11 человек

Погибли иностранные граждане. В одноэтажном деревянном доме на пилораме жили работники частной лесозаготовительной компании
Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В результате пожара в одноэтажном деревянном строении в Томской области погибли 11 человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Пожар в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел ранним утром во вторник, 21 января. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 4:05 по местному времени (0:05 мск). К моменту прибытия первых пожарных здание уже горело целиком, три человека из него выбрались самостоятельно. После ликвидации открытого огня в 6:35 (2:35 мск) спасатели нашли тела 11 человек, их личности устанавливаются. Площадь пожара составила 208 кв. м.

Консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов заявил ТАСС, что пятеро погибших при пожаре были гражданами республики. По предварительным данным, в одноэтажном деревянном доме на пилораме жили 12 работников частной лесозаготовительной компании «Гринвуд». 

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации, сгоревшее здание принадлежало частному лицу, однако его сдавали иностранной компании из Китая. Уточняется, что там могли находиться граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как сотрудники МЧС тушат огонь в деревянной постройке. 

После инцидента областное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данной статье виновным может грозит до четырех лет лишения свободы. Оперативный штаб, занимающийся расследованием пожара в Причулымском, возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона также поручил правоохранительным органам в ближайшее время установить все обстоятельства происшествия.

В Кемеровской области накануне при пожаре в частном доме погибли двое пожилых людей и ребенок. Огонь заметили соседи, которые вынесли на улицу женщину и ее внучку, а также тело мужчины. Прибывшей бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавших. По данным СК, причиной пожара могли стать остатки угля. 

Авторы: Виктория Полякова, Кристина Астафурова
Теги: пожар, Томская область, погибшие
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Пять человек погибли при пожаре в Томской области
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