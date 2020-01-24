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Захарова отреагировала на публикацию ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на своей личной странице в Facebook на публикацию рассекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о Степане Бандере.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!», — написала она.

На сайте ведомства было опубликовано донесение с выдержкой из текста статьи 1951 года из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США и Европе сторонниками меньшевиков в 1921–1965 годах. Статья называется «Степан Бандера и украинское государство 1941 года». Как следует из информации в документе, ЦРУ использовало ее как источник информации о лидере украинских националистов.

Автор статьи называет одного из руководителей Организации украинских националистов и лидер Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещены в России) Степана Бандеру — «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера».

Бандера в 1941 году во Львове объявил о создании государства Западная Украина, после чего начал выполнять указания Гитлера под руководством одного из директоров немецкой разведки, утверждает автор. «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры были уничтожены более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в статье. Автор также называет агентурное прозвище Бандеры — Консул-2.

ЦРУ обнародовало архивные документы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
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На сайте американского разведуправления говорится, что документ был рассекречен «в соответствии с Законом о раскрытии нацистских военных преступлений».

В 2014 году экс-президент Петр Порошенко назвал Украинскую повстанческую армию освободителем Украины от фашистов наравне с Красной армией, с марта 2019 года бандеровцев признали ветеранами войны и распространили на них льготы, положенные всем ветеранам.

МИД России ранее неоднократно осуждал поддержку неонацизма на Украине. Ведомство также публиковало документы, которые раскрывают роль Бандеры в годы Второй мировой войны. Так, в начале марта 2014 года российский МИД разместил на своем сайте серию документов НКВД, изобличающих сотрудничество членов ОУН-УПА с немецко-фашистскими захватчиками. Документы относятся к 1942–1945 годам и были рассекречены в 2008 году.

Теги: Мария Захарова, ЦРУ, Степан Бандера
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