Захарова отреагировала на публикацию ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на своей личной странице в Facebook на публикацию рассекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о Степане Бандере.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!», — написала она.

На сайте ведомства было опубликовано донесение с выдержкой из текста статьи 1951 года из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США и Европе сторонниками меньшевиков в 1921–1965 годах. Статья называется «Степан Бандера и украинское государство 1941 года». Как следует из информации в документе, ЦРУ использовало ее как источник информации о лидере украинских националистов.

Автор статьи называет одного из руководителей Организации украинских националистов и лидер Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещены в России) Степана Бандеру — «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера».