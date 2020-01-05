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МИД России заявил об угрозе для мира из-за поддержи неонацизма на Украине

В Министерстве внутренних дел России назвали поддержку неонацизма на Украине серьезной угрозой для мира. Такое заявление МИД сделал после прошедшего в Киеве 1 января шествия в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения.

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества», — сказано в заявлении МИДа на странице в Facebook. При этом в министерстве отметили, что «героизация этой человеконенавистнической идеологии» на Украине происходит без какой-либо реакции со стороны западных стран. «Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине», — добавили в МИДе.

В шествии 1 января в честь Степана Бандеры, по данным «Украинских новостей», приняли участие около 2 тыс. человек. В акции участвовали представители партий «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Шествие также сопровождал оркестр.

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Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в России) и один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России). В конце марта на Украине вступил в силу закон, согласно которому служивших в ОУН-УПА признали участниками боевых действий.

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и глава израильской дипломатической миссии Джоэл Лион, в свою очередь, назвали оскорбительным появление плаката с портретом Бандеры на здании Киевской мэрии. В ответ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что сохранение национальной памяти является приоритетной задачей украинской политики. «Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — сказала Зеленко. Она также добавила, что существуют третьи лица, заинтересованные в том, чтобы «вопрос чествования национальных героев и важных дат» приводил к конфликту.

Теги: МИД России, неонацизм, Украина
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