МИД России заявил об угрозе для мира из-за поддержи неонацизма на Украине

В Министерстве внутренних дел России назвали поддержку неонацизма на Украине серьезной угрозой для мира. Такое заявление МИД сделал после прошедшего в Киеве 1 января шествия в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения.

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества», — сказано в заявлении МИДа на странице в Facebook. При этом в министерстве отметили, что «героизация этой человеконенавистнической идеологии» на Украине происходит без какой-либо реакции со стороны западных стран. «Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине», — добавили в МИДе.

В шествии 1 января в честь Степана Бандеры, по данным «Украинских новостей», приняли участие около 2 тыс. человек. В акции участвовали представители партий «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Шествие также сопровождал оркестр.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в России) и один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России). В конце марта на Украине вступил в силу закон, согласно которому служивших в ОУН-УПА признали участниками боевых действий.