ЦРУ обнародовало архивные документы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Ведомство опубликовало на своем статье статью из «Социалистического вестника», издававшегося в США, об «украинском государстве» Степана Бандеры. Долгое время этот и другие документы о Второй мировой войне были засекречены

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, касающиеся Второй мировой войны и украинского националиста Степана Бандеры, в частности. Речь идет о четырехстраничной статье из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США в 1921—1965 годах. Статья называется «Степан Бандера и украинское государство 1941 года», она вышла в 1951 году.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое «государственное правительство» во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра», — так начинается статья.

Автор статьи отмечает, что «в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах», и Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководство человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера». «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в статье.

«Это рассказ о «мимолетном празднике» Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории <...> этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего кроме позора и страданий», — говорится в конце статьи.

На документе стоит пометка, говорящая о том, что он был рассекречен «в соответствии с Законом о раскрытии нацистских военных преступлений».