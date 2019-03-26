На Украине бандеровцев официально признали ветеранами войны

Теперь на льготы, положенные всем ветеранам боевых действий, могут претендовать участники Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии и других вооруженных формирований

Фото: Александр Мазуркевич / РИА Новости

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России), одним из лидеров которой был националист Степан Бандера. Документ размещен в официальной законотворческой базе правительства республики.

Помимо них статус ветерана боевых действий получат участники следующих формирований:

Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь»;

Украинской народной революционной армии;

Организации народной обороны «Карпатская Сечь»;

Украинской военной организации.

Перечень участников боевых действий, установленный законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», теперь дополнят теми, кто воевал в составе этих формирований в XX веке.

Члены УПА входили и в предыдущую версию закона, однако участниками боевых действий и ветеранами считались только те из них, кто воевал против армии Гитлера в 1941–1944 годах и был реабилитирован как жертва политических репрессий.