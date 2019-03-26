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BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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На Украине бандеровцев официально признали ветеранами войны
Теперь на льготы, положенные всем ветеранам боевых действий, могут претендовать участники Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии и других вооруженных формирований
Фото: Александр Мазуркевич / РИА Новости

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто служил в Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России), одним из лидеров которой был националист Степан Бандера. Документ размещен в официальной законотворческой базе правительства республики.

Помимо них статус ветерана боевых действий получат участники следующих формирований:

  • Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь»;
  • Украинской народной революционной армии;
  • Организации народной обороны «Карпатская Сечь»;
  • Украинской военной организации.

Перечень участников боевых действий, установленный законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», теперь дополнят теми, кто воевал в составе этих формирований в XX веке.

Члены УПА входили и в предыдущую версию закона, однако участниками боевых действий и ветеранами считались только те из них, кто воевал против армии Гитлера в 1941–1944 годах и был реабилитирован как жертва политических репрессий.

Всем участникам боевых действий украинские власти предоставляют порядка 20 льгот, среди них — льготы на ЖКУ, проезд в общественном транспорте, на медобслуживание и другие.​

В 2014 году президент Петр Порошенко назвал УПА освободителем Украины от фашистов наравне с Красной Армией.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, ветераны, Степан Бандера, Закон
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