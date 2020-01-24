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Минкомсвязи опровергло появление списка с бесплатными интернет-ресурсами

Ведомство пока оценивает возможные потери операторов от отмены платы за доступ к отдельным ресурсам, о существовании списка сайтов, доступ к которым планируется сделать бесплатны, речь не идет

Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым россиянам будет предоставляться бесплатный доступ, еще не существует, Минкомсвязи пока только ведет его разработку. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве. 

В Минкомсвязи пояснили, что сейчас чиновники лишь собирают данные от операторов связи о трафике различных ресурсов и о том, какие потери может понести бизнес, если этот трафик станет бесплатным. «На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — сообщили в ведомстве.

Новое совещание, посвященное разработке списка и поиску средств на компенсацию выпадающих доходов пройдет сегодня, отметили в Минкомсвязи.

СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом
Технологии и медиа

Предварительный список интернет-ресурсов, к которым может появиться бесплатный доступ, ранее опубликовали «Известия». По данным издания, в него вошли четыре категории ресурсов — госсайты, социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. В предварительном списке оказались «ВКонтакте», некоторые сервисы «Яндекса», например, почта, «Одноклассники», а также портал госуслуг.

Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Технологии и медиа

Обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» на всей территории России 15 января предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

Собеседник РБК в одном из крупных операторов связи говорил, что сделать доступ к ряду ресурсов бесплатным технически возможно, но все будет зависеть от того, какие именно ресурсы войдут в список и какие потери от этого понесут операторы. «Все будет зависеть от перечня социально значимых ресурсов: условно, если это «Госуслуги», то это одна история, а если социальные сети, такие как «Одноклассники» и «ВКонтакте», то другая», — объяснял он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минкомсвязи, Интернет
Материалы по теме
СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом
Технологии и медиа
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Технологии и медиа
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