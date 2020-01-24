Минкомсвязи опровергло появление списка с бесплатными интернет-ресурсами

Ведомство пока оценивает возможные потери операторов от отмены платы за доступ к отдельным ресурсам, о существовании списка сайтов, доступ к которым планируется сделать бесплатны, речь не идет

Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым россиянам будет предоставляться бесплатный доступ, еще не существует, Минкомсвязи пока только ведет его разработку. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

В Минкомсвязи пояснили, что сейчас чиновники лишь собирают данные от операторов связи о трафике различных ресурсов и о том, какие потери может понести бизнес, если этот трафик станет бесплатным. «На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — сообщили в ведомстве.

Новое совещание, посвященное разработке списка и поиску средств на компенсацию выпадающих доходов пройдет сегодня, отметили в Минкомсвязи.

Предварительный список интернет-ресурсов, к которым может появиться бесплатный доступ, ранее опубликовали «Известия». По данным издания, в него вошли четыре категории ресурсов — госсайты, социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. В предварительном списке оказались «ВКонтакте», некоторые сервисы «Яндекса», например, почта, «Одноклассники», а также портал госуслуг.