Ночь на 24 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на 24 января стала в столице самой морозной с начала зимы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, температура на метеостанции «ВДНХ» опустилась до минус 6,2 градуса. До этого самая низкая температура ночью составила минус 5,5 градуса, это произошло 12 января, добавил он.

В пятницу, 24 января, температура в Москве приблизится к нулю градусов, ожидаются небольшие осадки. «Ветер северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление низкое, 734 мм ртутного столба, по области — от минус 2 градусов до плюс 3 градусов», — уточнил Синенков.

Потепление синоптики пообещали к концу недели.