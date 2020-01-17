Синоптики пообещали февраль холоднее января

По предварительному прогнозу февраль будет холоднее января, сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С тем, что февраль, вероятно, будет холоднее, чем январь, согласна главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Если февраль и будет выше климатической нормы, то не на такое большое значение, как декабрь и январь», — сообщила Позднякова РБК. Однако, по ее словам, давать более точный прогноз на февраль преждевременно.

При этом, по ее словам, обычно февраль, напротив, теплее января — из-за того, что в Москве «увеличивается высота солнца».

Ранее Татьяна Позднякова рассказала РБК, что днем 17 декабря температура в Москве превысила рекорд 95-летней давности. Также этот день стал самым теплым с начала 2020 года. В 14:00 мск в столице зафиксировали плюс 4,4 градуса.