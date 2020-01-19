Синоптики пообещали апрельскую погоду в Москве

На следующей неделе в Москве будет аномально теплая погода — температура воздуха на 11–12 градусов превысит климатическую норму, сообщил РБК и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру плюс 3–5 градусов», — отметил синоптик.

По его прогнозу, в понедельник, 20 января, в Москве температура воздуха поднимется до плюс 1–3 градусов, во вторник — до плюс 3–5 градусов. Из-за высокого давления в эти дни существенных осадков в столице не ожидается, может быть морось, а с понедельника ветер станет порывистым.

В среду в Москве теплая погода еще сохранится — от нуля до плюс 2 градусов, но затем ветер изменит направление с западного на северо-западный и температура начнет падать. «В четверг ночью мы уже прогнозируем отрицательные температуры. В пятницу — легкий мороз, ночью даже до 4–9 градусов ниже нуля», — сообщил Вильфанд. По его словам, плюсовая температура начнет возвращаться в столицу в выходные.