Синоптики пообещали россиянам теплую весну

Весна в 2020 году в России будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, январь и февраль также будут достаточно теплыми. «Скорее всего, настоящей зимы в этом году уже не будет. Температуры останутся достаточно высокими: в январе будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4 градуса», — рассказал Тишковец.

Синоптик прогнозирует, что днем температура будет редко опускаться ниже минус 5 градусов. Мало будет и снега: «В январе выпадет максимум 10–15 миллиметров осадков, в феврале — 15–20. Хотя, конечно, февраль будет более снежный», — уточнил Тишковец.

В марте превышение климатической нормы ожидается на 3–4 градуса. «В апреле — на 1–2 градуса, мае — на 1 градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна», — отметил он.

В метеослужбе заявили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья.