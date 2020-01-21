Гидрометцентр объяснил «экстремально теплую» погоду в России

Аномально теплую погоду в России этой зимой вызвал теплый атлантический ветер, которому удалось добраться до Сибири, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, атлантический воздух, как правило, редко проникает вглубь страны, что этой зимой происходит постоянно. Без него в азиатской части России обычно формируется свой мощный антициклон, который и определяет погоду. Однако на этот раз атлантический воздух дошел и до Сибири, где хоть и охладился, но все равно остался теплым. Из-за этого в Западной Сибири и Красноярском крае температура может отклониться от нормы на 20 градусов. «Было там очень тепло, а будет экстремально тепло», — заявил Вильфанд.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее также сообщила РБК, что в этом году над европейской частью страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов. Особенностью этой зимы является то, что эти циклоны необычайно мощные и не задерживаются на Украине, а проникают вглубь континента, отметила она.