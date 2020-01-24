Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
В Tinder добавят «тревожную кнопку» для вызова полиции Общество, 05:08 ЦРУ обнародовало архивные документы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Политика, 04:50 Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25 Общество, 04:37 Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам Политика, 04:09 Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку Политика, 04:03 Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай Общество, 03:34 В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек Общество, 03:19 В Госдепе разъяснили новые правила выдачи виз для рожениц из других стран Общество, 03:06 Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным Общество, 02:25 В работе сервисов Google произошел сбой Технологии и медиа, 02:07 Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании Финансы, 01:51 Адвокат Винника сообщила о его тайном вывозе властями Греции в Париж Общество, 00:51 Российский фигурист впервые за восемь лет выиграл чемпионат Европы Спорт, 00:37 В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза Политика, 00:25
Политика ,  
0 

Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе огласить план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The USA Today.

Речь идет о так называемой «сделке века», которую в апреле 2019 года впервые анонсировал зять Трампа Джаред Кушнер.

«Это отличный план. Это план, который действительно сработает», — сказал Трамп журналистам, находясь на борту президентского самолета, направляющегося во Флориду.

По словам американского лидера, данный документ будет представлен публике в преддверии его встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его главным политическим соперником Бени Ганцем, которая запланирована на 28 января.

Также Трамп выразил удивление, что Нетаньяху и Ганц согласились приехать в Вашингтон в преддверии парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 2 марта 2020 года.

«К нам идут оба кандидата. Это неслыханно», — отметил американский лидер.

Трамп поддержал идею двух государств для Израиля и Палестины
Политика

23 января в Белом доме подтвердили намерение Трампа встретиться с Нетаньяху и Ганцем. В ходе встречи будут затронуты общие интересы США и Израиля в сфере региональной и национальной безопасности.

Пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене, комментируя предстоящую встречу, пообещал объявить ряд мер по защите законных прав Палестины в том случае, если сделка будет объявлена в соответствии с ранее отвергнутыми палестинцами формулировками относительно этой сделки. Кроме того, как отметил Рдене, Палестина будет требовать, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы

Теги: Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху, Израиль, Палестина
Материалы по теме
Нетаньяху заявил об историческом моменте для Израиля
Политика
Помпео усомнился в успехе «сделки века» по ситуации на Ближнем Востоке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter