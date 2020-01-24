Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе огласить план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The USA Today.

Речь идет о так называемой «сделке века», которую в апреле 2019 года впервые анонсировал зять Трампа Джаред Кушнер.

«Это отличный план. Это план, который действительно сработает», — сказал Трамп журналистам, находясь на борту президентского самолета, направляющегося во Флориду.

По словам американского лидера, данный документ будет представлен публике в преддверии его встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его главным политическим соперником Бени Ганцем, которая запланирована на 28 января.

Также Трамп выразил удивление, что Нетаньяху и Ганц согласились приехать в Вашингтон в преддверии парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 2 марта 2020 года.

«К нам идут оба кандидата. Это неслыханно», — отметил американский лидер.

23 января в Белом доме подтвердили намерение Трампа встретиться с Нетаньяху и Ганцем. В ходе встречи будут затронуты общие интересы США и Израиля в сфере региональной и национальной безопасности.

Пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене, комментируя предстоящую встречу, пообещал объявить ряд мер по защите законных прав Палестины в том случае, если сделка будет объявлена в соответствии с ранее отвергнутыми палестинцами формулировками относительно этой сделки. Кроме того, как отметил Рдене, Палестина будет требовать, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы