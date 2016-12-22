Трамп поддержал идею двух государств для Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что считает принцип создания двух государств лучшим решением арабо-израильского конфликта, сообщает Reuters.
«Мне нравится решение с двумя государствами. Это то, что, по моему мнению, сработает лучше всего», — сказал Трамп. Он отметил, что хотел бы обнародовать план по установлению мира между Израилем и Палестиной в ближайшие два-три месяца. Трамп подчеркнул, что намерен добиться решения арабо-израильского конфликта до конца своего первого президентского срока (до 2021 года).
Нетаньяху в ответ заявил, что не удивлен позицией Трампа о двух государствах для достижения мира с палестинцами, отмечает Reuters. По его словам, любое будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и должно признать Израиль как «государство еврейского народа».
В начале сентября лидер Палестины Махмуд Аббас сообщил, что представители Белого дома предложили ему создать конфедерацию с Иорданией. По его словам, старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель США Джейсон Гринблатт предложили отказаться от идеи создания независимого арабского государства. В ответ Аббас заявил, что допустит объединение с Иорданией при условии, что в конфедерацию вступит и Израиль.
Идея о создании конфедерации Палестины и Иордании впервые прозвучала в 2007 году, когда иорданские представители предложили проект перехода палестинских территорий под их контроль. В 2013 году представитель палестинского движения ХАМАС Абдалла II допускал возможность объединения с Иорданией, но только после создания независимой Палестины.