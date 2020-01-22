Бар прекратил продажу билетов на выступление комика после запроса полиции

Продажи билетов на выступление стендап-комика Александра Долгополова в петербургском баре HopHead приостановлены. Об этом РБК сообщил арт-директор клуба Армен Гандилян.

«Приостановлены до выяснения обстоятельств», — сказал он, не уточнив, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Ранее Долгополов сообщил в Instagram, что одним из его выступлений в баре HopHead заинтересовалась полиция. Он опубликовал фото документа, в котором сотрудники МВД запрашивают у бара ООО «Бар Хоп-Хед» информацию о дате мероприятия, видео с которого было опубликовано на YouTube, а также полные сведения о самом выступающем.

Позже в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что полиция начала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.