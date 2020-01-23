Nord Stream 2 подтвердил проход судна-инспектора у «Северного потока-2»

Судно Stril Explorer проводит инспекционные работы на участке, где идет строительство газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК представитель оператора газопровода Nord Stream 2.

Он пояснил, что это стандартная практика и судно ничего не строит.

Ранее РБК сообщил, что через месяц после ухода судов швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб газопровода, вдоль нитки «Северного потока-2» прошло судно под норвежским флагом.

Оно инспектирует такие трубопроводы, и его действия не подпадают под санкции США. В «Газпроме» деталей контракта с MMT Sweden, которая арендует судно-инспектор, не сообщили. В 2017 году подконтрольный российской компании оператор первого газопровода «Северный поток-1» уже заключал трехлетнее соглашение с MMT Sweden на наружную инспекцию труб.