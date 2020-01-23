Nord Stream 2 подтвердил проход судна-инспектора у «Северного потока-2»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро Общество, 15:13 Как вернуть свою криптовалюту: 3 альтернативных метода Крипто, 15:11 Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда Общество, 15:06 В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга Технологии и медиа, 15:06 Как профессиональный стайлинг помогает женщинам строить карьеру и жизнь РБК и L’Oréal Professionnel, 15:03 Нужно ли использовать KPI в клинике Pro, 14:54 Ротенберг назвал ерундой сообщения о «неожиданной» для Кокорина аренде Спорт, 14:51 МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году Общество, 14:47 Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail Общество, 14:44 СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване Общество, 14:40 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек Общество, 14:39 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 14:38 Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн Финансы, 14:35 Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар Общество, 14:31
Бизнес ,  
0 

Nord Stream 2 подтвердил проход судна-инспектора у «Северного потока-2»

Судно Stril Explorer проводит инспекционные работы на участке, где идет строительство газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК представитель оператора газопровода Nord Stream 2.

Он пояснил, что это стандартная практика и судно ничего не строит.

Ранее РБК сообщил, что через месяц после ухода судов швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб газопровода, вдоль нитки «Северного потока-2» прошло судно под норвежским флагом.

Оно инспектирует такие трубопроводы, и его действия не подпадают под санкции США. В «Газпроме» деталей контракта с MMT Sweden, которая арендует судно-инспектор, не сообщили. В 2017 году подконтрольный российской компании оператор первого газопровода «Северный поток-1» уже заключал трехлетнее соглашение с MMT Sweden на наружную инспекцию труб.

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор
Бизнес

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». На тот момент «Газпрому» оставалось достроить последние 160 км трубопровода. На фоне угрозы санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб по дну Балтийского моря, вывела из зоны строительства все свои суда.

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на ограничения, трубопровод будет достроен. По его словам, проект можно завершить, не привлекая партнеров, но в этом случае сроки запуска сдвинутся на несколько месяцев — к концу 2020 года или к началу 2021-го. Министр энергетики Александр Новак также сообщал, что газопровод может заработать до конца 2020 года.

Теги: Nord Stream 2, «Газпром», санкции, «Северный поток-2»
Материалы по теме
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Политика
Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2»
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter