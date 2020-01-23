После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании. Санкции предполагают полную блокировку всех американских активов подрядчиков, запрет на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Срок избежания санкций закончился 20 января. На фоне этих угроз трубоукладчик Allseas Group вывел из Балтийского моря суда, укладывающие трубы для «Северного потока-2». Инспекция газопровода не подпадает под ограничения США.

Как сообщал представитель Датского энергетического агентства ТАСС в конце прошлого года, разрешение на прокладку труб на шельфе Дании предполагает использование судов, оборудованных системой динамического позиционирования. Из российских компаний такая система есть только на судне «Академик Черский», принадлежащем «Газпрому». Однако оно находится у причала судоремонтного завода в Находке как минимум с декабря 2019 года. По словам министра энергетики Александра Новака, путь оттуда до территориальных вод Дании займет до двух месяцев.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров 11 января с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве сказал, что из-за санкций США окончание строительства «Северного потока-2» сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — говорил он.