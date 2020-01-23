После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор
Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.
Компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.
Оператор первого газопровода по дну Балтийского мора «Северный поток-1» Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», в мае 2017 года заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы.
В пресс-службе Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2»), который также подконтролен «Газпрому», не ответили на запрос РБК, проводит ли это судно сейчас проверку состояния труб недостроенного газопровода. РБК направил запрос в «Газпром» и MMT SWEDEN.