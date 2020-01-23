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Бизнес ,  
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После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Спустя месяц после ухода трубоукладчиков из-за санкций США вдоль нитки газопровода прошло судно Stril Explorer под норвежским флагом. Судно занимается инспекцией таких трубопроводов. Это не попадает под ограничения США
Судно Stril Explorer (Фото: mokster.no)

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.

Компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.

Оператор первого газопровода по дну Балтийского мора «Северный поток-1» Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», в мае 2017 года заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы.

В пресс-службе Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2»), который также подконтролен «Газпрому», не ответили на запрос РБК, проводит ли это судно сейчас проверку состояния труб недостроенного газопровода. РБК направил запрос в «Газпром» и MMT SWEDEN.

Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»
Политика

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании. Санкции предполагают полную блокировку всех американских активов подрядчиков, запрет на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Срок избежания санкций закончился 20 января. На фоне этих угроз трубоукладчик Allseas Group вывел из Балтийского моря суда, укладывающие трубы для «Северного потока-2». Инспекция газопровода не подпадает под ограничения США.

Как сообщал представитель Датского энергетического агентства ТАСС в конце прошлого года, разрешение на прокладку труб на шельфе Дании предполагает использование судов, оборудованных системой динамического позиционирования. Из российских компаний такая система есть только на судне «Академик Черский», принадлежащем «Газпрому». Однако оно находится у причала судоремонтного завода в Находке как минимум с декабря 2019 года. По словам министра энергетики Александра Новака, путь оттуда до территориальных вод Дании займет до двух месяцев.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров 11 января с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве сказал, что из-за санкций США окончание строительства «Северного потока-2» сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — говорил он.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Газпром», «Северный поток — 2», санкции США
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