Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Медики обследуют двух пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты тестирования станут известны через несколько дней, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

О госпитализации пассажира рейса в Пулково, вернувшегося в Россию из Китая, стало известно ранее 22 января. Мужчина сам обратился к медикам, сообщив о высокой температуре. Из аэропорта его вывезли на машине скорой помощи медики в костюмах химико-биологической защиты. Пациента при этом поместили в стерильный бокс.

Вероятного инфицированного отправили в Боткинскую больницу. Позднее в Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили РБК о еще одном пациенте, у которого подозревают коронавирус. «Один пациент доставлен, второй в процессе. Мы говорим о том, что это подозрение на инфекционное заболевание. Обследоваться будут на все заболевания, в том числе на коронавирус», — сообщили в комитете.

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