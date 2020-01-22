В Минздраве сообщили о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус

Обследуемым в Санкт-Петербурге пациентам не поставлен диагноз коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ», — отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что состояние пациентов оценивается как стабильное, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Ранее Минздрав сообщил, что петербургские медики обследуют двух пациентов из Пулково с подозрением на коронавирусную инфекцию. Один из них вернулся в Россию из Китая, он сам сообщил медикам о высокой температуре. По данным пресс-службы петербургского управления Роспотребнадзора, речь шла о студенте из КНР. Его отправили в Боткинскую больницу. Позже в пресс-службе комитета Петербурга по здравоохранению сообщили, что у гражданина Китая обнаружили обычную ОРВИ.

Неизвестный ранее коронавирус в декабре был обнаружен в китайском городе Ухань. Позднее случаи заражения подтвердили в других городах КНР, а также в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Медики также установили, что вирус может передаваться от человека к человеку. По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса умерли 17 человек.