Число желающих вступить в ЕС украинцев после саммита выросло на 11%

Число желающих вступить в ЕС украинцев после саммита выросло на 11%

До «нормандского саммита» 53% украинцев заявляли о необходимости вступления страны в Евросоюз, однако после встречи лидеров «четверки» их число значительно увеличилось

Фото: Сергей Гриц / AP

Согласно исследованию, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова, более 64% граждан Украины полагают, что страна должна вступить в Европейский союз.

«В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций — стабильное», — говорится в исследовании.

За последние шесть лет число украинцев, желающих вступления в ЕС, только росло. Так, в 2013 году таковых было 46,4%, на следующий год — 57,3%, в 2016-м — 57,9%, в 2017-м — 59,1%, год назад — 59,4%. В 2015 году опрос не проводился.

«Однако также стабильно во внешнеполитических ориентациях граждан существуют различия между регионами», — отмечают исследователи. По их словам, почти полностью ориентированы на Евросоюз западные и центральные регионы Украины — 90% и 70% соответственно. На юге и востоке страны меньше половины опрошенных выразили желание вступить в ЕС — 44% и 42%.