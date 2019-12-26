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Украинский кризис ,  
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Число желающих вступить в ЕС украинцев после саммита выросло на 11%
До «нормандского саммита» 53% украинцев заявляли о необходимости вступления страны в Евросоюз, однако после встречи лидеров «четверки» их число значительно увеличилось
Фото: Сергей Гриц / AP

Согласно исследованию, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова, более 64% граждан Украины полагают, что страна должна вступить в Европейский союз.

«В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций — стабильное», — говорится в исследовании.

За последние шесть лет число украинцев, желающих вступления в ЕС, только росло. Так, в 2013 году таковых было 46,4%, на следующий год — 57,3%, в 2016-м — 57,9%, в 2017-м — 59,1%, год назад — 59,4%. В 2015 году опрос не проводился.

«Однако также стабильно во внешнеполитических ориентациях граждан существуют различия между регионами», — отмечают исследователи. По их словам, почти полностью ориентированы на Евросоюз западные и центральные регионы Украины — 90% и 70% соответственно. На юге и востоке страны меньше половины опрошенных выразили желание вступить в ЕС — 44% и 42%.

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Отвечая на вопрос о том, какой вариант обеспечения безопасности для Украины является наиболее предпочтительным, большинство граждан (51%) сказали: «Вступление в НАТО». За внеблоковый статус выступили 26% украинцев, военный союз с Россией и другими странами СНГ поддержали 5,5%, еще 1,5% высказались за военное объединение с США.

9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки», в котором приняли участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также немецкий канцлер Ангела Меркель. Они обсудили ситуацию на востоке Украины, подписав итоговый коммюнике. В нем, в частности, говорилось о договоренности по прекращению огня в Донбассе и обмене заключенными до 2020 года. Принципиальных изменений минских договоренностей в документе нет.

До саммита фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом провели опрос, в котором также спрашивали украинцев о необходимости вступления страны в Евросоюз. Тогда 53% опрошенных сказали, что Украина должна в перспективе присоединиться к ЕС.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Кристина Астафурова
Теги: опрос, Украина, Европейский союз, «нормандский формат»
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