Палата общин одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении

Палата общин парламента Великобритании утвердила законопроект о выходе страны из Евросоюза, который предложил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает The Telegraph.

По данным издания, документ поддержали 330 депутатов, 231 высказался против. Теперь законопроект будут рассматривать в верхней палате парламента, после чего его должна одобрить королева. В случае утверждения документа Великобритания сможет покинуть ЕС до 31 января.



20 декабря законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза прошел второе чтение в палате общин. Тогда за документ проголосовали 358 депутатов, против высказались 234.

Ранее парламенту Великобритании несколько раз не удалось принять документ о Brexit. Ситуация изменилась после досрочных выборов в декабре, на которых одержала победу Консервативная партия во главе с Джонсоном. Его основным предвыборным обещанием был выход из ЕС до конца января 2020 года.