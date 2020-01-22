Сбербанк снова стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance. Рейтинг 500 самых дорогих брендов мира опубликован на сайте компании.

Brand Finance оценила бренд Сбербанка в $13,233 млрд, что на $870 млн выше, чем в 2019 году, говорится в сообщении на сайте банка. Также Сбербанк был признан Brand Finance банковским брендом категории AAA+. Он занял 139-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира, в прошлом году банк находился на 141-м месте.

Второе место среди самых дорогих российских брендов занял «Газпром». Он расположился на 261-й строчке мирового рейтинга (240-е место в 2019 году). На третьем месте находится ЛУКОЙЛ, который за год поднялся с 356-го на 351-е место в мировом рейтинге.

Тройка самых дорогих брендов мира осталась неизменной: в нее вошли Amazon ($220,791), Google ($159,722) и Apple ($140,524). Однако Google за год поднялся на одну строчку выше и вытеснил Apple со второго места.