Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Топ-10 самых дорогих брендов России 2019 года по версии Brand Finance выглядит так:
- Сбербанк, 842,1 млрд руб. (+ 25,6% к прошлому году),
- «Газпром», 552,2 млрд руб., (+ 72,1%),
- ЛУКОЙЛ, 397,2 млрд руб., (+41,3%),
- «Роснефть», 246,9 млрд руб. (+21,1%),
- РЖД, 185,8 млрд руб. (+16,9%),
- «Магнит», 170,3 млрд руб. (+17,4%),
- ВТБ, 144,8 млрд руб. (+23,3%),
- «Татнефть», 132,4 млрд руб. (+36,2%),
- МТС, 121,5 млрд руб. (+6,1%),
- НОВАТЭК, 119,9 млрд руб. (+59,1),
Самый быстрорастущий бренд России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82% за год, а само предприятие в 2019 году поднялось на десять строк — с 41-й на 31-ю позицию.
Несмотря на тяжелое положение авиационной отрасли, бренд «Аэрофлот» растет в цене год за годом. Сейчас компания расположилось на 12-й позиции в рейтинге. Кроме того, в топ-50 самых ценных брендов впервые вошла «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» (48-я позиция).
Впервые в рейтинг Brand Finance вошли в 2019 году также «Стройгазмонтаж» (30-е место), АЛРОСА (39-е место) и «Почта России» (46-е место).
Для того чтобы оценить стоимость того или иного бренда, Brand Finance оценивает как стоимость всего предприятия, общую ценность бренда для акционеров, так и ценность торговых марок, которыми владеет компания. Для расчета ценности бренда компания оценивает силу бренда (этот показатель включает оценку маркетинговых инвестиций, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда. — РБК), диапазон роялти для каждой отрасли и применяет его к конкретной компании, прогнозирует диапазон выручки с учетом взимаемых налогов и проводит иные расчеты.