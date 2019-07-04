Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Самым дорогим брендом России третий год подряд стал Сбербанк

Фото: Владислав Шатило / РБК

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб. Это на 25,6% больше, чем годом ранее.

Несмотря на то что самый дорогой бренд страны — финансовая организация, в целом в рейтинге 50 самых ценных брендов России доминирует нефтегазовая отрасль.

Вместе девять нефтегазовые брендов, попавших в этот рейтинг, стоят почти 1,7 трлн руб., а в десятке самых дорогих брендов фигурируют пять крупнейших нефтегазовых компаний страны.