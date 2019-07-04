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Ростелеком ₽80 (+26,28%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
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Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Самым дорогим брендом России третий год подряд стал Сбербанк
Фото: Владислав Шатило / РБК

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб. Это на 25,6% больше, чем годом ранее.

Несмотря на то что самый дорогой бренд страны — финансовая организация, в целом в рейтинге 50 самых ценных брендов России доминирует нефтегазовая отрасль.

Вместе девять нефтегазовые брендов, попавших в этот рейтинг, стоят почти 1,7 трлн руб., а в десятке самых дорогих брендов фигурируют пять крупнейших нефтегазовых компаний страны.

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Топ-10 самых дорогих брендов России 2019 года по версии Brand Finance выглядит так:

  • Сбербанк, 842,1 млрд руб. (+ 25,6% к прошлому году),
  • «Газпром», 552,2 млрд руб., (+ 72,1%),
  • ЛУКОЙЛ, 397,2 млрд руб., (+41,3%),
  • «Роснефть», 246,9 млрд руб. (+21,1%),
  • РЖД, 185,8 млрд руб. (+16,9%),
  • «Магнит», 170,3 млрд руб. (+17,4%),
  • ВТБ, 144,8 млрд руб. (+23,3%),
  • «Татнефть», 132,4 млрд руб. (+36,2%),
  • МТС, 121,5 млрд руб. (+6,1%),
  • НОВАТЭК, 119,9 млрд руб. (+59,1),

Самый быстрорастущий бренд России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82% за год, а само предприятие в 2019 году поднялось на десять строк — с 41-й на 31-ю позицию.

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Несмотря на тяжелое положение авиационной отрасли, бренд «Аэрофлот» растет в цене год за годом. Сейчас компания расположилось на 12-й позиции в рейтинге. Кроме того, в топ-50 самых ценных брендов впервые вошла «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» (48-я позиция).

Впервые в рейтинг Brand Finance вошли в 2019 году также «Стройгазмонтаж» (30-е место), АЛРОСА (39-е место) и «Почта России» (46-е место).

Для того чтобы оценить стоимость того или иного бренда, Brand Finance оценивает как стоимость всего предприятия, общую ценность бренда для акционеров, так и ценность торговых марок, которыми владеет компания. Для расчета ценности бренда компания оценивает силу бренда (этот показатель включает оценку маркетинговых инвестиций, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда. — РБК), диапазон роялти для каждой отрасли и применяет его к конкретной компании, прогнозирует диапазон выручки с учетом взимаемых налогов и проводит иные расчеты.

Автор: Наталья Демченко
Теги: бренд
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