Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 13:19
Мутко после ухода из правительства поблагодарил свою команду за работу Политика, 22:10 Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина Политика, 22:09 Мединский перейдет на работу в Кремль Технологии и медиа, 21:59 Глава Паралимпийского комитета объяснил назначение Чернышенко и Матыцина Спорт, 21:50 Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Общество, 21:45 Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером Политика, 21:40 Силуанов заявил о необходимости скорректировать план нацпроектов Политика, 21:38 Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину Политика, 21:36 Лавров упрекнул НАТО за игры в космосе и киберпространстве Политика, 21:32 Куратор универсиад вместо чемпиона: что известно о новом министре спорта Спорт, 21:27 Что такое IPO: как компания выходит на биржу Quote, 21:17 Новички в правительстве России. Фотогалерея Общество, 21:08  Группа ЕСН Березкина вышла из Быстринского проекта Экономика, 21:07 Собянин отреагировал на назначение Хуснуллина вице-премьером Политика, 21:05
Политика ,  
0 

Силуанов заявил о необходимости скорректировать план нацпроектов

План по реализации национальных проектов необходимо скорректировать с учетом новой постановки задач. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов на первом заседании нового правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем, с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов, с учетом тех задач, которые нам не удалось еще решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год», — сказал Силуанов. Он также сообщил, что Минфин по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в течение месяца подготовит поправки в закон о бюджете.

Полный состав нового кабинета министров был объявлен 21 января. Об уходе предыдущего правительства в отставку Дмитрий Медведев объявил 15 января после послания президента Федеральному собранию. Силуанов в новом правительстве сохранил свой пост министра финансов, но утратил должность первого вице-премьера.

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по итогам 2019 года составили 91,4% от плана, неосвоенными остались 150 млрд руб. Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в прошлом году в бюджете было заложено 1,75 трлн руб. Отставание от плана Силуанов объяснял тем, что национальные проекты — новый инструмент, эффективно применять который еще надо было приспособиться.

Теги: нацпроекты, Антон Силуанов, корректировка
Материалы по теме
Новый состав правительства. Полный список
Политика
Путин сообщил об «огромных планах» по развитию нацпроектов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter