Силуанов заявил о необходимости скорректировать план нацпроектов

План по реализации национальных проектов необходимо скорректировать с учетом новой постановки задач. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов на первом заседании нового правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем, с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов, с учетом тех задач, которые нам не удалось еще решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год», — сказал Силуанов. Он также сообщил, что Минфин по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в течение месяца подготовит поправки в закон о бюджете.

Полный состав нового кабинета министров был объявлен 21 января. Об уходе предыдущего правительства в отставку Дмитрий Медведев объявил 15 января после послания президента Федеральному собранию. Силуанов в новом правительстве сохранил свой пост министра финансов, но утратил должность первого вице-премьера.

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по итогам 2019 года составили 91,4% от плана, неосвоенными остались 150 млрд руб. Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в прошлом году в бюджете было заложено 1,75 трлн руб. Отставание от плана Силуанов объяснял тем, что национальные проекты — новый инструмент, эффективно применять который еще надо было приспособиться.