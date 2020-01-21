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Политика ,  
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Собянин отреагировал на назначение Хуснуллина вице-премьером

Назначение Марата Хуснуллина заместителем председателя правительства свидетельствует о высокой оценке работы строительного комплекса, а также работы самого Хуснуллина. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще», — добавил мэр столицы.

Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий Медведев сообщил 15 января после послания президента к Федеральному собранию. Новым главой кабинета министров стал Михаил Мишустин, занимавший до этого пост руководителя Федеральной налоговой службы.

Полный состав нового правительства был объявлен во вторник, 21 января. Марат Хуснуллин, который ранее занимал пост заместителя Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства, стал одним из девяти вице-премьеров. Ранее о назначении Хуснуллина вице-премьером сообщали источники РБК. 

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До прихода в политику 53-летний Хуснуллин занимался бизнесом. В 2001 году он стал министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти десяти лет курировал строительный блок в регионе. Заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллин был назначен в 2010 году.

Теги: Сергей Собянин, Марат Хуснуллин, вице-премьер
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