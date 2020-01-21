Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства. Куратор строительства в прежнем кабинете Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства

Марат Хуснуллин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров. Информацию сообщил источник, близкий к мэрии, и подтвердил собеседник в правительстве.

Хуснуллин курирует в мэрии вопросы градостроительной политики и строительства. Ему 53 года, до прихода в политику занимался бизнесом, в 2001 году стал министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти десяти лет курировал строительный блок в регионе.

В Москве Хуснуллин отвечает за строительство как жилой и коммерческой недвижимости, так и инфраструктуры — метрополитена, дорог и т.п. Среди проектов, которые начали реализовывать во время руководства Хуснуллина, — программа реновации, строительство транспортно-пересадочных узлов и хордовых магистралей. Кроме того, было запущено наземное метро — Московское центральное кольцо и две ветки Московских центральных диаметров.

До этого вопросы строительства в правительстве курировал вице-премьер Виталий Мутко. РБК писал о том, что он не войдет в новое правительство Михаила Мишустина.

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.