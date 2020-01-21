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Гибель Сулеймани ,  
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Иранский депутат предложил $3 млн за убийство Трампа

Депутат парламента Иран Ахмад Хамза предложил вознаграждение за убийство президента США Дональда Трампа, который санкционировал авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Слова депутата передает агентство ISNA.

«От имени жителей провинции Керман (родной город Сулеймани. — РБК) мы выплатим $3 млн наличными тому, кто убьет Трампа», — сказал депутат. Он не уточнил, на каком уровне было принято данное решение и кто собирается выделить средства для выплаты награды.

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Отношения между США и Ираном обострились после гибели Сулеймани из-за авиаудара американских военных. В ответ на это 8 января Иран обстрелял военные базы в Ираке, где находились военные США.

По словам Трампа, США приняли решение об убийстве Сулеймани из-за того, что тот готовил атаку на американские посольства. Позднее президент обосновал авиаудар тем, что Сулеймани «был известным террористом, который давно был в американском списке».

В Иране действия США сочли актом международного терроризма и пообещали «суровую месть».

Теги: Иран, Касем Сулеймани, Дональд Трамп
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