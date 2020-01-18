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Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

Американский президент заявил, что в тот момент, когда иранская экономика рушится и народ этой страны страдает, «не такой уж верховный» лидер Ирана делает выступления, в которых ему нужно быть поосторожнее с формулировками
Али Хаменеи (Фото: Офис Верховного лидера Ирана / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи необходимо быть осторожнее в выборе выражений. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Так называемый «верховный лидер» Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях», — считает Трамп.

Трамп не уточнил, какие именно заявления верховного лидера Ирана, он имеет в виду.

Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани
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Накануне, 17 января, аятолла Али Хаменеи прокомментировал несколько событий, произошедших за последний месяц, которые были напрямую связаны с Ираном. В частности, он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «позором США», которые «поступили как трусы».

Кроме того, Хаменеи заявил, что крушение украинского самолета близ Тегерана стало трагедией для Ирана, однако его враги пытаются обратить этот инцидент в свою пользу.

Также верховный лидер Ирана сказал, что нанесенные иранскими военными ракетные удары по американским базам, которые расположены в Ираке, являются «ударом по имиджу Америки». «Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, подтверждает волю бога», — добавил он.

Разрушенная атакой Ирана авиабаза в Ираке. Фоторепортаж
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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани вследствие авиаудара со стороны США по инфраструктуре аэропорта Багдада, а также последующего ответа Тегерана, который нанес удары по американским военным объектам, расположенным в Ираке.

Крушение самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) произошло после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла в ночь ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, который стал ответом на убийство Сулеймани в Багдаде.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Аятолла, Али Хаменеи
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