Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

Американский президент заявил, что в тот момент, когда иранская экономика рушится и народ этой страны страдает, «не такой уж верховный» лидер Ирана делает выступления, в которых ему нужно быть поосторожнее с формулировками

Али Хаменеи (Фото: Офис Верховного лидера Ирана / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи необходимо быть осторожнее в выборе выражений. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Так называемый «верховный лидер» Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях», — считает Трамп.

Трамп не уточнил, какие именно заявления верховного лидера Ирана, он имеет в виду.

Накануне, 17 января, аятолла Али Хаменеи прокомментировал несколько событий, произошедших за последний месяц, которые были напрямую связаны с Ираном. В частности, он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «позором США», которые «поступили как трусы».