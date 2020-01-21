Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов, который временно ввели 1 января. Об этом сообщил председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Его слова передает «БелТа».

«Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена», — сказал Рыбаков. По его словам, хотя концерн пока не вышел на объемы экспорта, которые «прописывались в бизнес-плане», запрета на экспорт больше нет.

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов 1 января текущего года. В пресс-службе «Белнефтехима» отмечали, что решение связано с приостановкой поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы. Зампредседателя «Белнефтехима» Андрей Бунаков отметил, что Белоруссия способна обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и выполнить обязательства по экспорту.

Решение о приостановке было принято на фоне прекращения поставок в Белоруссию российской нефти. Контракт на поставку истек 1 января. 3 января поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены, однако уже через сутки, 4 января, Минск объявил, что российская нефть снова начала поступать.