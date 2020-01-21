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Отставка правительства Медведева ,  
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Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законопроектом зампред Совета безопасности будет постоянным членом этой структуры, а его полномочия определит президент России. Замглавы Совбеза будет назначаться на должность и освобождается от нее также президентом.

Как и другим членам Совбеза, заместителю председателя запрещено иметь гражданство иностранного государства, а также вид на жительство или иной документ, разрешающий постоянно проживать на территории другой страны.

Отставка правительства России. Главное
Политика

16 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о должности зампреда Совета безопасности. Глава государства назначил на этот пост Дмитрия Медведева, который объявил об отставке правительства после оглашения Путиным послания Федеральному собранию.

Президент заявил, что создаст эту должность специально для него и поручит экс-главе правительства заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

Теги: Госдума, законопроект, Совет Безопасности
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