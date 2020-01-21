Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законопроектом зампред Совета безопасности будет постоянным членом этой структуры, а его полномочия определит президент России. Замглавы Совбеза будет назначаться на должность и освобождается от нее также президентом.

Как и другим членам Совбеза, заместителю председателя запрещено иметь гражданство иностранного государства, а также вид на жительство или иной документ, разрешающий постоянно проживать на территории другой страны.

16 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о должности зампреда Совета безопасности. Глава государства назначил на этот пост Дмитрия Медведева, который объявил об отставке правительства после оглашения Путиным послания Федеральному собранию.