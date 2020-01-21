Клишас исключил стремление к изоляции России при изменении Конституции

Россия не пытается уйти от международных обязательств, внося в Конституцию поправки о приоритете Основного закона над международными договорами, и не стремится к изоляции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

«Мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет», — подчеркнул он. По его словам, Россия «отстаивает суверенитет и свою правовую идентичность», однако даже после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все свои международные обязательства.

Ссылаясь на законопроект с поправками, внесенный президентом Путиным в Госдуму, Клишас уточнил, что если истолкование соглашений России с другими странами будет противоречить Конституции, Конституционный суд будет «определять, можем ли мы следовать таким соглашениям».

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого анонсировал проведение реформы по изменению Конституции. В частности, глава государства предложил сократить число судей Конституционного суда и закрепить приоритет Конституции над международными соглашениями.