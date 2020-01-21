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Поправки в Конституцию ,  
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Клишас исключил стремление к изоляции России при изменении Конституции

Россия не пытается уйти от международных обязательств, внося в Конституцию поправки о приоритете Основного закона над международными договорами, и не стремится к изоляции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

«Мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет», — подчеркнул он. По его словам, Россия «отстаивает суверенитет и свою правовую идентичность», однако даже после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все свои международные обязательства.

Ссылаясь на законопроект с поправками, внесенный президентом Путиным в Госдуму, Клишас уточнил, что если истолкование соглашений России с другими странами будет противоречить Конституции, Конституционный суд будет «определять, можем ли мы следовать таким соглашениям».

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15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого анонсировал проведение реформы по изменению Конституции. В частности, глава государства предложил сократить число судей Конституционного суда и закрепить приоритет Конституции над международными соглашениями.

Речь идет о внесении изменений в ст. 79, согласно которой «Россия может участвовать в межгосударственных объединениях в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека». В поправках же предусматривается, что Россия имеет право не исполнять «решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции». Глава государства предложил вынести поправки на всероссийское голосование, в ЦИК эту идею поддержали. Как заявили РБК источники, близкие к администрации президента, в качестве предположительной даты проведения голосования в Кремле рассматривается 12 апреля.

Теги: Андрей Клишас, Конституция, Владимир Путин
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