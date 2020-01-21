Песков объяснил спешку с конституционной реформой

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем», — заявили в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик». Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем. Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — заявил он.

Отвечая на вопрос, будут ли проводить кампании по разъяснению всех предложенных президентом изменений в Основной закон, Песков заявил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», в частности, планируется всероссийское голосование. По данным источников РБК, близких к администрации президента, голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок, важных «для развития России как правового и свободного государства». В частности, он рекомендовал закрепить в Основном законе статус Госсовета, предоставить Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, запретить иметь гражданство иностранного государства и вида на жительство за рубежом для судей, депутатов и сенаторов, главы правительства и министров.