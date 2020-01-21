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Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса

Минздрав России в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, это хороший пример стратегии, направленной на поддержку приоритетных научных исследований, применяемой Минздравом. В качестве первого примера он привел отечественную вакцину против лихорадки Эбола — «первую в мире официально зарегистрированную вакцину такого уровня».

В то же время Национальный институт здоровья США (NIH) также начал работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа, вспышку которой в конце 2019 года зарегистрировали в Китае, передает телеканал CNN. По словам главы Национального институту аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци, клинические исследования вакцины могут занять несколько месяцев, а применять на практике ее смогут только через год.

11 января в китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса. Всего неизвестная болезнь была зафиксирована у 41 человека. По данным «РИА Новости», в Китае от этого коронавируса погибли уже четыре человека.

Роспотребнадзор оценил вероятность ввоза нового коронавируса 2019-nCoV из Китая в Россию как низкую. При этом в ведомстве добавили, что такую ситуацию нельзя полностью исключать. По данным Роспотребнадзора, в аэропортах всех прилетевших из Китая осматривают через тепловизор. Это устройство выявляет повышение температуры — один из признаков заболевания.

Теги: Минздрав, коронавирус
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