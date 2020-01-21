Роспотребнадзор оценил риск распространения нового вируса из Китая

Вероятность ввоза нового коронавируса 2019-nCoV из Китая в Россию оценивается как низкая, хотя полностью исключить эту ситуацию нельзя, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что в Россию ежегодно приезжаю более 1,5 млн человек из КНР, примерно столько же наших граждан посещает Китай.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора также обратили внимание, что ученым уже известна генетическая структура коронавируса, идут разработки тестов для его выявления. В аэропортах всех прилетевших из Китая пассажиров осматривают через тепловизор, который может выявить повышение температуры, что служит одним из признаков заболевания.

Материал дополняется