Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после пожара на рыболовецком траулере Enigma Astralis в Охотском море, сообщили в ведомстве «РИА Новости».

По данным прокуратуры, на борту судна находились 47 членов экипажа, часть из них эвакуировали на рыболовное судно, а оставшихся людей уже пересаживают на другое.

Пожар на рыболовецком траулере в Охотском море произошел днем 21 января. Судно загорелось неподалеку от Магадана. По информации представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского, никто из членов экипажа не пострадал. Информацию об этом подтвердил представитель Дальневосточной рыбопромысловой компании — владельца траулера.

В декабре 2019 года в Мурманской области загорелся крейсер-авианосец «Адмирал Кузнецов». Погибли два человека, еще 14 пострадали. Полностью потушить судно удалось лишь на следующий день.

Ущерб от пожара на корабле, который находился на плановом ремонте, СМИ назвали практически равным его стоимости и оценили в 95 млрд руб. Однако глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов опроверг информацию о схожих суммах и отметил, что корабль не получил критических повреждений.