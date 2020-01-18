СМИ сообщили о прибытии турецкого спецназа в Триполи

Турецкий спецназ прибыл в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на источники.

Телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники, также сообщает о прибытии в ливийскую столицу сил специального назначения из Турции.

По данным СМИ, турецкие военнослужащие будут заняты охраной членов признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС).

Телеканалы уточняют, что в Триполи также прибыли военные, которые являются сирийцами с турецким гражданством. Они проходили специальную подготовку. Часть из них будет заниматься также обучением ливийских военных, а часть — разведывательными операциями.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оправляет в Ливию войска для поддержки ПНС.