Лавров оценил результаты конференции по Ливии

Завязать серьезный и устойчивый диалог между ливийскими сторонами пока не получается, однако есть небольшое продвижение по сравнению с переговорами, состоявшимися в Москве, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода в аэропорту Тегель, передает корреспондент РБК.

«Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей 13 января [в Москве]. Они согласились делегировать по пять человек в военный комитет», — сообщил Лавров.

По его словам, подготовка к международной конференции в Ливии заняла около четырех месяцев. Россия приняла участие во всех пяти подготовительных раундах, и именно по ее настоянию было решено отказаться от идеи провести саммит без участия ливийских сторон, отметил Лавров. По предложению российской стороны также был расширен состав участников встречи, добавил министр.

Лавров отметил, что итоговый документ по саммиту включает в себя разделы, посвященные усилиям в сфере безопасности, экономическим проблемам и политическому процессу. Коммюнике также учитывает то, что «все стороны должны иметь доступ к природным богатствам», добавил он.