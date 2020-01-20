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Верховный суд разрешил блокировать положительные статьи о наркозависимых

Верховный суд России признал законным положения совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, которые позволяют блокировать статьи о наркопотребителях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Это решение суд принял по иску самиздата «Батенька, да вы трансформер» о признании незаконным положения приказа.

По данным «РИА Новости», это положение приказа запрещает публиковать информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».

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Редакция самиздата столкнулась с проблемой после публикации материала «Героин — собственность модели» о героинозависимой девушке. По мнению экспертов, статья формировала положительный образ человека, употребляющего наркотики. Суд также начал рассматривать по существу дело героини статьи, которой вменили хранение наркотиков без цели сбыта.

Представитель «Батенька, да вы трансформер» Кирилл Коротеев на суде назвал приказ ограничением свободы слова и общественной дискуссии, уточняет агентство. Ответчики, в свою очередь, указывали на то, что подобные статьи являются пропагандой наркомании.

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«Мы оказались в парадоксальной ситуации, когда мы не можем осуществлять свою журналистскую деятельность. Наша задача — изучать и наблюдать перемены в мире во всех аспектах, рассказывать нашей аудитории, как меняется мир, говорить о явлениях как есть, ничего не приукрашивая. И раз за разом мы сталкиваемся с тем, что Роскомнадзор требует удалять или видоизменять публикации, которые мы готовим, и это мешает нам выполнять нашу работу», — заявил РБК основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков.

По его словам, представители «Батеньки» будут подавать апелляцию на решение суда, а позднее, если потребуется, обратятся в ЕСПЧ.

МВД проверило статью «Героин — собственность модели» в декабре 2018 года и приняло решение о ее блокировке, о чем проинформировало Роскомнадзор. Ведомство обнаружило в ней сведения, направленные на формирование положительного образа людей, употребляющих наркотики.

Теги: наркозависимость, Верховный суд, запрет, новости РБК, СМИ
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