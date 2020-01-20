Верховный суд разрешил блокировать положительные статьи о наркозависимых

Верховный суд России признал законным положения совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, которые позволяют блокировать статьи о наркопотребителях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Это решение суд принял по иску самиздата «Батенька, да вы трансформер» о признании незаконным положения приказа.

По данным «РИА Новости», это положение приказа запрещает публиковать информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».

Редакция самиздата столкнулась с проблемой после публикации материала «Героин — собственность модели» о героинозависимой девушке. По мнению экспертов, статья формировала положительный образ человека, употребляющего наркотики. Суд также начал рассматривать по существу дело героини статьи, которой вменили хранение наркотиков без цели сбыта.