Кремль заявил о важном шаге в сторону урегулирования на встрече по Ливии

В Кремле позитивно оценивают конференцию по Ливии в Берлине, на которой был сделан важный шаг в сторону урегулирования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования», — сказал представитель Кремля. Песков также отметил, что теперь работа по этому направлению будет продолжена под эгидой ООН.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января, в ней приняли участие президенты России, Турции и Франции — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон. В столице Германии также находились командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Саррадж. При этом они не участвовали в основных дискуссиях и не разговаривали друг с другом.