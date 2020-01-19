Меркель сообщила об отсутствии диалога между Хафтаром и Сарраджем

Глава созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не участвовали в основных дискуссиях на конференции в Берлине. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

«Разногласия между ними настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом», — сказала она.

Меркель отметила, что, несмотря на то, что Саррадж и Хафтар не были частью конференции, они присутствовали в Берлине. По ее словам, они были в разных помещениях.

В Берлине прошла международная конференция по ситуации в Ливии. Она состоялась по инициативе Меркель. В саммите участвовали президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.