Путин, Эрдоган и Джонсон приехали в Берлин обсудить Ливию. Фоторепортаж

Берлинский саммит по урегулированию конфликта в Ливии проходит по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговоры она пригласила представителей противоборствующих сторон — командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и главу правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа. Помимо них участвуют представители России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Фотосессия лидеров государств перед началом конференции. Ранее ливийские стороны уже провели переговоры в Москве, но достичь перемирия на них не удалось: Хафтар покинул Россию без подписания соглашения с просьбой дать ему время для обсуждения с союзниками. Президент России Владимир Путин (крайний слева), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (в центре), госсекретарь США Майк Помпео (третий справа). Глава МИД России Сергей Лавров и президент Владимир Путин. В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи идет гражданская война. Демонстрация против политики Турции в отношении Ливии и Сирии. Демонстранты у здания Рейхстага в Берлине.