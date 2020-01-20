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Политика ,  
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Премьер-министр Украины заявил о «негодяях и подонках» среди чиновников

Глава украинского кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что на Украине «впервые в истории» нет коррупции на высшем уровне, однако среди госчиновников более мелкого ранга по-прежнему есть много «негодяев и подонков». Такие слова он произнес в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, нынешняя власть бескомпромиссно борется с коррупцией. «У нас впервые в истории Украины на высшем уровне [государственной власти] нет коррупции. У нас честные министры», — заявил глава кабмина.

Однако, по его словам, «много чиновников, много негодяев и подонков в органах государственной власти». «Конечно, мы еще не всех вычистили и не до всех дотянулись», — пояснил он.

Премьер-министр добавил, что сейчас коррумпированные чиновники пребывают в большом дискомфорте, так как теряют или уже потеряли свои коррупционные потоки. По его словам, речь идет о миллионах долларов.

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
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Общение с председателем правительства шло на фоне скандала из-за обнародованной аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о примитивном понимании президентом Владимиром Зеленским экономики и признается в собственном незнании экономических процессов.

После этого Гончарук написал заявление об отставке, которое направил главе государства. По словам премьера, решение об увольнении вызвано необходимостью «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как, по мнению президента, сейчас не то время, чтобы «расшатывать государство». Он поручил премьеру оптимизировать работу правительства, установить справедливые зарплаты и укрепить кабмин за счет кадровых перестановок.

Теги: Украина, Алексей Гончарук, чиновники
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Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
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