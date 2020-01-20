Премьер-министр Украины заявил о «негодяях и подонках» среди чиновников

Глава украинского кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что на Украине «впервые в истории» нет коррупции на высшем уровне, однако среди госчиновников более мелкого ранга по-прежнему есть много «негодяев и подонков». Такие слова он произнес в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, нынешняя власть бескомпромиссно борется с коррупцией. «У нас впервые в истории Украины на высшем уровне [государственной власти] нет коррупции. У нас честные министры», — заявил глава кабмина.

Однако, по его словам, «много чиновников, много негодяев и подонков в органах государственной власти». «Конечно, мы еще не всех вычистили и не до всех дотянулись», — пояснил он.

Премьер-министр добавил, что сейчас коррумпированные чиновники пребывают в большом дискомфорте, так как теряют или уже потеряли свои коррупционные потоки. По его словам, речь идет о миллионах долларов.