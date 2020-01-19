Генсек ООН заявил о заседании военного комитета по Ливии в ближайшие дни

В Женеве в ближайшие несколько дней соберется военный комитет по ситуации в Ливии. Об этом по итогам международной конференции в Берлине сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии», — сказал он. По его словам, они примут участие в заседании комитета, которая станет второй встречей по урегулированию ливийского конфликта.

Гутерриш отметил, что второй саммит по экономическим реформам в стране также пройдет в ближайшие две-три недели. Он рассказал, что участники встречи обсудят вопросы Центрального банка, национальной нефтяной компании и инвестиционной политики.

И.о. министра иностранных дел России России Сергей Лавров сообщал, что стороны конфликта в Ливии согласились делегировать в комитет по пять человек. Он заявил, что они «сделали маленький шаг вперед». По словам министра, комитет будет работать под контролем ООН и будет разрабатывать «меры доверия».