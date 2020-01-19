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Политика ,  
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Генсек ООН заявил о заседании военного комитета по Ливии в ближайшие дни

В Женеве в ближайшие несколько дней соберется военный комитет по ситуации в Ливии. Об этом по итогам международной конференции в Берлине сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии», — сказал он. По его словам, они примут участие в заседании комитета, которая станет второй встречей по урегулированию ливийского конфликта.

Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию
Политика

Гутерриш отметил, что второй саммит по экономическим реформам в стране также пройдет в ближайшие две-три недели. Он рассказал, что участники встречи обсудят вопросы Центрального банка, национальной нефтяной компании и инвестиционной политики.

И.о. министра иностранных дел России России Сергей Лавров сообщал, что стороны конфликта в Ливии согласились делегировать в комитет по пять человек. Он заявил, что они «сделали маленький шаг вперед». По словам министра, комитет будет работать под контролем ООН и будет разрабатывать «меры доверия».

Путин, Эрдоган и Джонсон приехали в Берлин обсудить Ливию. Фоторепортаж
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В Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Участники договорились о всеобъемлющем плане по разрешению конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) и правительством национального согласия, созданного при поддержке ООН.

В Ливии с 2011 года после свержения главы государства Муаммара Каддафи идет гражданская война. В ней участвуют ЛНА и правительство нацсогласия.

Теги: ООН, Ливия, конфликт
Материалы по теме
Лавров оценил результаты конференции по Ливии
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию
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