Москва поставила под сомнение личную встречу Хафтара и Сарраджа

Личная встреча между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой правительства национального согласия премьер-министр Фаизом Сарраджем может и не состояться на полях международного саммита по Ливии в Берлине, заявил замглавы российского МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

По его словам, для подобного сомнения есть предпосылки: на переговорах в Москве Хафтар и Саррадж отказались общаться лично, прибегнув к помощи посредников.

На саммите в Берлине, посвященном урегулированию ливийского конфликта, помимо Сарраджа и Хафтара встретятся представители России, Турции, Франции, Великобритании, США и других стран. На прошлых переговорах, прошедших в Москве, стороны не смогли договориться о перемирии: Хафтар покинул Россию, попросив выделить ему время для обсуждения с союзниками.