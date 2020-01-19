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Москва поставила под сомнение личную встречу Хафтара и Сарраджа

Личная встреча между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой правительства национального согласия премьер-министр Фаизом Сарраджем может и не состояться на полях международного саммита по Ливии в Берлине, заявил замглавы российского МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

По его словам, для подобного сомнения есть предпосылки: на переговорах в Москве Хафтар и Саррадж отказались общаться лично, прибегнув к помощи посредников.

Меркель встретилась с Сарраджем и Хафтаром перед конференцией по Ливии
Политика

На саммите в Берлине, посвященном урегулированию ливийского конфликта, помимо Сарраджа и Хафтара встретятся представители России, Турции, Франции, Великобритании, США и других стран. На прошлых переговорах, прошедших в Москве, стороны не смогли договориться о перемирии: Хафтар покинул Россию, попросив выделить ему время для обсуждения с союзниками.

Теги: Халифа Хафтар, Ливия, МИД России
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