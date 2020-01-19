Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Путин и Макрон пообщались перед началом берлинского саммита по Ливии Политика, 18:12 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Подмосковье после падения параплана госпитализировали пилота Общество, 17:58 Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Общество, 17:46 Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону Спорт, 17:35 Меркель встретилась с Сарраджем и Хафтаром перед конференцией по Ливии Политика, 17:22 Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp Технологии и медиа, 17:19 Иран опроверг планы передать Украине черные ящики сбитого Boeing Политика, 17:04 В Москве прошла акция в память о Маркелове и Бабуровой. Фоторепортаж Общество, 16:53  СМИ сообщили о 10 задержанных на акции памяти Бабуровой и Маркеловой Общество, 16:53 Путин и Эрдоган прибыли на берлинскую конференцию по Ливии Политика, 16:47 Российский лыжник выиграл вторую гонку подряд после золота «Тур де Ски» Спорт, 16:40 Отец Нурмагомедова назвал гонорар для боя с Макгрегором Спорт, 16:28 Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы Общество, 16:19
Политика ,  
0 

Меркель встретилась с Сарраджем и Хафтаром перед конференцией по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас встретились с главой правительства национального согласия Ливии премьер-министром Фаизом Сарраджем перед международной конференцией в Берлине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Путин и Эрдоган прибыли на берлинскую конференцию по Ливии
Политика

Меркель и Маас также провели отдельную встречу с представителем второй противоборствующей стороны в Ливии — командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Он и Саррадж уже находятся в ведомстве федерального канцлера, в котором пройдет конференция, сообщил Зайберт. По планам немецкого правительства, они не будут участвовать в основном обсуждении: ожидается, что их привлекут к работе к концу встречи, если другие ее участники согласуют итоговый документ.

Саммит в Берлине, посвященный урегулированию ливийского кризиса, проходит по предложению Меркель. В нем принимают участие представители России и Турции, США, Франции, Китая, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. До этой конференции стороны уже предприняли попытку подписать соглашение о перемирии в Москве, но она завершилась неудачно: Хафтар уехал из России, попросив дать ему время для дополнительных консультаций.

Теги: Ангела Меркель, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Путин и Эрдоган прибыли на берлинскую конференцию по Ливии
Политика
Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter