Меркель встретилась с Сарраджем и Хафтаром перед конференцией по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас встретились с главой правительства национального согласия Ливии премьер-министром Фаизом Сарраджем перед международной конференцией в Берлине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Меркель и Маас также провели отдельную встречу с представителем второй противоборствующей стороны в Ливии — командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Он и Саррадж уже находятся в ведомстве федерального канцлера, в котором пройдет конференция, сообщил Зайберт. По планам немецкого правительства, они не будут участвовать в основном обсуждении: ожидается, что их привлекут к работе к концу встречи, если другие ее участники согласуют итоговый документ.

Саммит в Берлине, посвященный урегулированию ливийского кризиса, проходит по предложению Меркель. В нем принимают участие представители России и Турции, США, Франции, Китая, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. До этой конференции стороны уже предприняли попытку подписать соглашение о перемирии в Москве, но она завершилась неудачно: Хафтар уехал из России, попросив дать ему время для дополнительных консультаций.