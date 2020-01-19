Экс-премьер Дмитрий Медведев назвал ключевую задачу для нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Безусловно, были трудности и нерешенные задачи. Естественно, сейчас ими нужно будет заниматься», — сказал бывший премьер-министр.

По его словам, в России «почти не росли» реально располагаемые доходы. «Об этом все говорят, и говорил президент в послании. И это ключевая задача для нового правительства», — добавил он.

Медведев подал в отставку 15 января. Это произошло после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где он высказался о необходимости изменить Конституцию.

В тот же день занять кресло премьера Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Позднее Госдума поддержала его кандидатуру. Медведеву же была предложена должность заместителя главы Совета безопасности.