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Отставка правительства Медведева ,  
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Медведев назвал отставку правительства обычным событием

По словам Медведева, в последние годы правительство нечасто уходило в отставку, но все равно ничего необычного в этом нет
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «не видит ничего необычного в отставке правительства». «К этому нужно относиться спокойно», — отметил он в эфире «Первого канала».

По словам Медведева, отставки правительства происходят во всем мире, в том числе и в России. «Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — сказал он.

«Более того, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер — кто бы ни был президентом или премьером — обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки. Это совершенно нормально», — сказал Медведев.

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Об отставке российского правительства в полном составе было объявлено 15 января вскоре после послания президента к Федеральному собранию. В послании Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции, которые в том числе затрагивают и кабинет министров.

Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Позже сам Медведев, которого Путин назначил своим заместителем в Соеете безопасности России, заявил, что отставка кабинета министров знаменует перемены — «будь то конституционные перемены или какие-то иные».

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев
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