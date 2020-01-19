Медведев после отставки правительства отправился кататься на лыжах

Бывший глава правительства Дмитрий Медведев, назначенный на пост зампреда Совета безопасности страны, решил покататься на лыжах, воспользовавшись выходными днями. Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

Отвечая на вопрос о том, как изменилась его жизнь после отставки, Медведев заявил: «Она изменилась следующим образом — я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями» (цитата по ТАСС). По его словам, после отдыха он вернется к работе. «В этом смысле особых изменений нет, я продолжу работу», — отметил он.

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, на котором глава государства анонсировал изменения Конституции. По словам Медведева, кабмин ушел в отставку, чтобы предоставить президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Основного закона.

На следующий день после отставки Медведева Путин подписал указ о его назначении заместителем главы Совета безопасности России. Президент заявил, что создаст эту должность специально для Медведева. Новым премьер-министром стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.